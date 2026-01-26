В Шахтах женщина и ребенок отравились угарным газом

Фото: Rostov.ru

В городе Шахты Ростовской области женщина и ребенок отравились угарным газом. Об этом сообщил Donday.ru.Происшествие случилось в пятницу, 23 января. В тот день 38-летняя женщина почувствовала себя плохо. Она обратилась в больницу, где ей сказали, что причиной стало отравление угарным газом.Вместе с матерью в момент происшествия находился ребенок, его госпитализировали. Муж пострадавшей также проживал в квартире, но ухудшения самочувствия у него не зафиксировано.Семья проживает в пятиэтажке на Текстильной. На место вызвали аварийно-ремонтную бригаду ПАО «Газпром». По данным специалистов, причиной происшествия стало самовольное переоборудование вентиляционного канала газовой колонки. Неисправное оборудование отключили.В настоящее время состояние женщины и ребёнка оценивается как стабильное.