Губернатор Юрий Слюсарь объяснил причину аварии на водоводе в Гуково

Фото: соцсети

Прошедшая неделя выдалась тяжелой для жителей городов Гуково, Зверево и поселков Красносулинского района. Авария на Гуково-Гундоровском водоводе, которая случилась 16 января, оставила без воды около 80 тысяч человек. Людям приходилось растапливать снег, бегать к водовозкам, а школы и сады перешли на дистанционку.Ремонт затянулся на неделю: вода вернулась 19 января в Красносулинский и Каменский районы, 21-го — в Гуково, а 24–25 января планировался штатный режим. Но к 26 января напор все еще слабый, особенно на верхних этажах и в удаленных поселках вроде шахты «Гуковской» и Антрацит.Юрий Слюсарь заявил, что водовод 14 лет работал в режиме постоянного «латания дыр». Не закупали запорную арматуру для управления сетями. Угрозой являлся трубопровод, построенный в 2011 году с нарушениями. Это привело к системному кризису.По словам главы города, будет осуществлена закупка оборудования и разделение систем водоснабжения Гуково на 4 независимых сектора.Возможно, при починке трубопровода, в следующий раз авария в одном районе не парализует весь город. А пока власти ищут средства, гуковчане мучаются со слабым напором.