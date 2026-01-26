Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области нашли бабушку, потерявшуюся на улице

В Ростовской области в городе Миллерово нашли бабушку, которая потерялась на улице в неподходящей для зимы одежде.

По информации источника издания Donday, инцидент произошёл 26 января. В дневное время бабушку обнаружили сотрудники вневедомственной охраны — она бесцельно ходила по улице 3‑го Интернационала. Состояние пенсионерки вызывало беспокойство: она была одета явно не по сезону и выглядела растерянной.

На место происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. После этого пожилую женщину доставили в отдел. Она смогла сообщить свою фамилию — Дорохова. В настоящее время ведутся поиски её родственников.
Фото: ИИ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика