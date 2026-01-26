В Ростовской области нашли бабушку, потерявшуюся на улице
По информации источника издания Donday, инцидент произошёл 26 января. В дневное время бабушку обнаружили сотрудники вневедомственной охраны — она бесцельно ходила по улице 3‑го Интернационала. Состояние пенсионерки вызывало беспокойство: она была одета явно не по сезону и выглядела растерянной.
На место происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. После этого пожилую женщину доставили в отдел. Она смогла сообщить свою фамилию — Дорохова. В настоящее время ведутся поиски её родственников.