Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане стали свидетелями редкого атмосферного явления

Ростовчане стали свидетелями редкого атмосферного явления

Необычное атмосферное явление в виде светящихся вертикальных столбов поразило жителей Ростовской области. Очевидцы запечатлели это диковинное зрелище и поделились красочными снимками в социальных сетях.

Световые колонны были замечены в ночь на 28 февраля на границе между донским регионом и Ставропольем. На изображениях можно разглядеть светящиеся лучи, устремленные вверх от горизонта.

Возникновение световых столбов обусловлено экстремально низкими температурами. В ледяном воздухе формируются мелкие ледяные кристаллы, отражающие свет от искусственных источников, к примеру, уличного освещения.

Это явление относится к типу гало – оптическому феномену, возникающему из-за присутствия ледяных частиц в атмосфере и наблюдаемому вокруг Солнца, Луны или Венеры.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.