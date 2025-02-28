Ростовчане стали свидетелями редкого атмосферного явления

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Необычное атмосферное явление в виде светящихся вертикальных столбов поразило жителей Ростовской области. Очевидцы запечатлели это диковинное зрелище и поделились красочными снимками в социальных сетях.Световые колонны были замечены в ночь на 28 февраля на границе между донским регионом и Ставропольем. На изображениях можно разглядеть светящиеся лучи, устремленные вверх от горизонта.Возникновение световых столбов обусловлено экстремально низкими температурами. В ледяном воздухе формируются мелкие ледяные кристаллы, отражающие свет от искусственных источников, к примеру, уличного освещения.Это явление относится к типу гало – оптическому феномену, возникающему из-за присутствия ледяных частиц в атмосфере и наблюдаемому вокруг Солнца, Луны или Венеры.