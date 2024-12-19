Жители Ростова задыхаются от дыма курящих водителей автобусов

- Общественное место и отсутствие в нем людей в конкретную минуту не дает право водителю курить в нем! Даже если автобус стоит на остановке и в салоне нет людей, курить водитель не имеет права, - возмущается горожанка.

Фото: Благоустройство города

В Ростове горожане задыхаются от дыма курящих водителей общественного транспорта. Информация об этом появилась на сайте «Благоустройство города» 19 декабря.В соответствии с информацией, содержащейся в обращении, водитель автобуса, следующего по маршруту № 41, на конечной остановке выпускал пассажиров, не покидая транспортное средство, и закуривал сигарету.Когда в автобус вошли новые пассажиры, в салоне ощущался сильный запах табачного дыма. Люди выразили недовольство по поводу неприятного запаха, но водитель не отреагировал на их замечания.К сожалению, в общественном транспорте нередко можно встретить водителей, которые курят. Несмотря на то, что это запрещено, они продолжают курить во время поездки.Пассивное курение вредно как для взрослых, так и для детей. Автор жалобы утверждает, что водитель не реагирует на замечания и даже угрожал ей сегодня высадить из автобуса. Вероятно, женщина пыталась убедить водителя в том, что он неправ, но он не хотел признавать свою вину. Важно отметить, что заявка уже прошла модерацию, и сейчас решается вопрос о назначении исполнителя.