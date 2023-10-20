Жительнице Ростова пришлось идти пешком из-за водителя автобуса № 65а, который не остановил транспорт

Фото: Благоустройство

Ростовчанка пожаловалась на безответственного водителя автобуса № 65а. Соответствующую жалобу горожанка разместила на сайте Благоустройства 20 октября.По словам местной жительницы, автобус по маршруту Институт сервиса - ТЦ «МегаМаг» курсирует с перебоями. Ростовчанка хотела выйти на остановке у «Ростов Арены». Она стала ближе к двери и сообщила водителю, что хочет выйти. Однако просьбу горожанки проигнорировали. При этом салон общественного транспорта переполнен не был.Ей пришлось ехать до конечной, чтобы выйти. Обратно ей пришлось идти пешком. Женщина потратила много времени, чтобы добраться на работу.- Водитель даже не извинился и не исправил ситуацию. На остановке «МегаМаг» он не стоял ни секунды, а поехал сразу, даже очень быстро, не взяв ни одного из людей, а они там были, в обратную сторону, - сказано в жалобе.Ростовчане попросили администрацию города взять вопрос на контроль и решить проблему.Маршрут обслуживает ООО «Янтарь-1». Компании-перевозчику необходимо провести проверку, выявить нарушения и побеседовать с водителем. Не исключено, что в следующий раз такой же водитель не захочет останавливаться для их жены или матери.