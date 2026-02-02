Фото: Зураб Киладзе

В Ростове выяснили, кто похитил детскую площадку в сквере на площади Карла Маркса. По данным главы администрации Пролетарского района Зураба Киладзе, демонтировал конструкцию сам подрядчик.Ранее администрацией района были выявлены нарушения при установке конструкций. Вместо устранения недочетов представитель компании решил демонтировать игровую зону.- Вместо устранения нарушений или разрешения спора в суде подрядчик решил испортить одно из знаковых мест района и лишить детей площадки, — отметил глава района. По факту произошедшего составлены административные протоколы, виновные лица дали показания в полиции.Районные власти приступили к созданию новой современной детской игровой площадки к началу теплого сезона.