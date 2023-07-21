Жители Ростова просят расчистить от мусора родник в Соловьиной роще

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В Ростове-на-Дону родник Природный в Соловьиной роще находится в критическом состоянии. Кадры с места загрязненного водоема горожане опубликовали в соцсетях 21 июля.По словам местных жителей, родник в Соловьиной роще уже давно не расчищали. Без уборки водоема вода стала грязной и приобрела болотно-зеленый цвет.- Вода грязная, собаки купаются, - поделились ростовчане.Ранее родник Святого Павла являлся одним из самых востребованных у ростовчан. Годами ранее территорию благоустроили, однако после этого про место и вовсе забыли. В водоеме плавает различный мусор.Чтобы обратить внимание общественности, ростовчане разместили кадры состояния родника. Местные жители надеются, что проблемой заинтересуются специалисты Минприроды и выяснят, кто обязан ухаживать за водоемом.В 2022 году Русское географическое сообщество объявляло конкурс на благоустройство 10 родников в донской столице. Однако родник природный получил подавляющее количество голосов.Напомним, в апреле этого года рядом с родником зафиксировали слив нечистот. В Минприроды выяснили, что в загрязнении водоема виноват ростовский водоканал.