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В Ростовской области жители пожаловались на запуск салютов после сирен

В Ростовской области жители пожаловались на запуск салютов после сирен
Жители Ростовской области пожаловались на запуск салютов после сирен. Об этом они сообщили в соцсетях 31 декабря.

Как сообщили очевидцы, фейерверки были слышны в городе Таганроге. Грохот прозвучал в микрорайоне Северном. Кроме того, свидетелями стали и ростовчане. Звук исходил в Военведе.

- Насколько нужно быть «одаренными» людьми, чтобы после сирены запускать салюты? - возмущаются горожане.
Напомним, ранее глава администрации Таганрога объявила о ракетной опасности в городе и угрозе БПЛА. Спустя час сообщили об отбое воздушной тревоги.

Стоит отметить, что в Ростовской области продлили запрет на использование пиротехники. Запуск салютов запрещен как минимум до 1 декабря 2025 года. За запуск фейерверков придется заплатить штраф: гражданам — от 3 000 до 5 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 40 000 рублей; юридическим лицам — от 200 000 до 400 000 рублей.
Фото для иллюстрации: соцсети
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