В новогоднюю ночь ростовчане запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора

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В новогоднюю ночь ростовчане запустили фейерверк, несмотря на запрет главы региона. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.Новый год горожане встретили с праздничным фейерверком. В ночь на 1 января 2025 года в разных районах города можно было увидеть множество салютов.Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование пиротехники до 1 декабря 2025 года. Однако, несмотря на это, жители Ростовской области продолжают устраивать салюты на праздники.За нарушение запрета предусмотрен штраф. Для граждан его сумма может составлять от 5000 до 15000 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, а для юридических — до 400 тысяч рублей.