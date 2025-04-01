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Жители Ростова пожаловались на состояние детской площадки на Западном

Жители Ростова пожаловались на состояние детской площадки на Западном
Ростовчане пожаловались на состояние детской площадки на Западном. Кадры с места они опубликовали в соцсетях 1 апреля.

По словам горожан, ремонтом площадки во дворе на Коммунистическом, 20 никто не занимался. На кадрах видно, что многие конструкции находятся в плохом состоянии: краска облупилась, деревянные доски прогнили, горка и вовсе лежит на земле, некоторых конструкций просто нет.

- А ведь ей скоро будет 20 лет. Власти не обращали внимание на просьбы отремонтировать детскую площадку, - пишут ростовчане.

Люди боятся оставлять своих детей на детской площадке. Малыши могут легко пострадать на аварийных конструкциях. Чтобы избежать происшествий, жители просят провести ремонт на территории в ближайшие сроки.
Фото: СоцСети
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