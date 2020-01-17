Жители Ростова пожаловались на сбой в работе WhatsApp



На сбой в работе мессенджера WhatsApp пожаловались в Ростове-на-Дону. Проблемы с приложением начались 19 января.



По информации портала Downdetector, первые жалобы поступили около 13 часов. Пользователи говорили, что не могут подключиться к мессенджеру. Самое большое количество сообщений о проблемах поступало в период с 14:30 до 16:00. Люди также не могли авторизоваться на ресурсе.



Жалобы поступали по большей части из Европы. Больше всего трудностей испытывали жители Германии, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Италии и Испании. В России проблемы возникли у людей, проживающих в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и Барнауле.