Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жители Ростова пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Жители Ростова пожаловались на сбой в работе WhatsApp
На сбой в работе мессенджера WhatsApp пожаловались в Ростове-на-Дону. Проблемы с приложением начались 19 января.

По информации портала Downdetector, первые жалобы поступили около 13 часов. Пользователи говорили, что не могут подключиться к мессенджеру. Самое большое количество сообщений о проблемах поступало в период с 14:30 до 16:00. Люди также не могли авторизоваться на ресурсе.

Жалобы поступали по большей части из Европы. Больше всего трудностей испытывали жители Германии, Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Италии и Испании. В России проблемы возникли у людей, проживающих в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и Барнауле.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.