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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на проблемы с YouTube

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на проблемы с YouTube
Ростовчане столкнулись в проблемами в работе онлайн-сервиса YouTube. Жалобы стали поступать 20 марта около 10:30. Соответствующие данные предоставил сайт Downdetector, который занимается фиксацией сбоев в популярных интернет-порталах.

Сообщается, что 89% пользователей испытывают проблемы с сайтом, 5% - со входом на сервис, ещё 4% не могут посмотреть сайт, 2% столкнулись с другими трудностями.

Жалобы поступают почти из всех стран мира. Больше всего их зафиксировано в Японии, США, Германии, России, Нидерландах, Великобритании. В России на YouTube не могут зайти жители Москвы, Ростова-на-Дону, Саратова, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Томска, Воронежа, Самары, Донецка. Примечательно, что в городах восточной части страны проблем нет.

Есть версия, что сбои связаны с резким увеличением количества посетителей сервиса. Так как многие люди находятся на карантине, они стали больше времени проводить в Интернете.

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