Жители Ростовской области жалуются на масштабные сбои в работе Mail.ru



Интернет-пользователи в Ростовской области пожаловались на сбои в работе сервиса Mail.ru. Проблемы с электронной почтой начались утром 27 января. Люди стали отправлять жалобы около 10 часов. Спустя полтора часа было зарегистрировано порядка 17 тысяч сообщений. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.



Наиболее масштабные сбои — в Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани. Также много жалоб поступают из Ростова-на-Дону. Большая часть пользователей не может зайти в свою почту — сервис «выдаёт» ошибки с кодами 505 или 504. Некоторые и вовсе не могут даже открыть сайт. Когда специалисты устранят неполадки, пока не известно.



Это уже не первый случай масштабного сбоя в работе Mail.ru. Подобные проблемы возникали в сентябре и августе 2019 года.