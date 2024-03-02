Жители Ростова обеспокоены самочувствием белого медведя в зоопарке

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Жители Ростова беспокоятся за самочувствие белого медведя в зоопарке. Фотографии исхудавшего зверя посетители развлекательного учреждения опубликовали в социальных сетях 1 марта.По словам ростовчан, они были очень расстроены, увидев, в каком плохом состоянии находится местный любимец зоопарка. У белого медведя по кличке Айон в некоторых местах стерлась шерсть до розовых ран на теле, подушечки лап приобрели такой же цвет. Само животное стало очень пассивным. Медведь все время сидит или лежит. Кроме того, он очень исхудал и тем самым заставил беспокоиться посетителей зоопарка.- Бедолага Айончик, наверное, заболел, вид у него неважный. Может, есть объяснение этому? - обратились горожане к сотрудникам зоопарка. - Мы переживаем, все ли у него в порядке со здоровьем.Пока зоологи не комментируют состояние медведя. Возможно, его болезненный вид связан с сезонными явлениями.Белый медведь Айон прибыл из Ижевска в Ростовский зоопарк еще в 2019 году. Он встретил чешскую красавицу – медведицу Комету. Между животными возникла любовь. И в ноябре 2020 года родилась малютка Айка.