Фото: соцсети

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на гололёд на тротуарах. Они обратились к главе города с просьбой принять меры по обработке дорог противогололёдными средствами.Горожане отмечают, что из-за наледи передвигаться по улицам становится сложно, особенно для пожилых людей и школьников, которые рискуют получить травмы. Сложная ситуация сложилась на проспекте Нагибина, в районе школы № 90, где весь тротуар покрыт льдом. Родители беспокоятся за безопасность детей, вынужденных ходить по таким опасным улицам.На улице Борко замёрзшие следы от обуви и колёс сделали дорогу практически непроходимой. Проблемы с гололёдом также наблюдаются на улицах Особенной и Мечникова в Октябрьском районе. Местные жители предложили городским властям лично оценить ситуацию, чтобы осознать масштаб проблемы.Жалобы поступают и на состояние центра города. На улице Пушкинской, по словам горожан, много неровностей из-за подтаявшего и замёрзшего снега. Кроме того, жители выразили недовольство состоянием тротуаров в Газетном, Семашко и Соборном переулках.Жители города попросили главу города исправить ситуацию и посыпать дороги реагентами.