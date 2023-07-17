Жители Ростова массово жалуются на головную боль из-за мощной магнитной бури

Фото: Rostov.ru.

Жители Ростова и области массово жалуются на дикую головную боль. Люди страдали от недомоганий утром 17 июля.Многие, по их словам, буквально не могли встать с кровати. Почти у всех наблюдались головокружение, сдавливание в висках, жжение и давление в глазах.Причиной недугов могла стать магнитная буря. Вспышки на солнце начались 15 июля, но к 17-му числу достигли своего пика. В 18 часов ожидаются геомагнитные удары силой 4 балла, что характерно для показателей малой магнитной бури.В полночь начнется затяжной геомагнитный шторм в 3 балла. Он продолжится до 21 часа 22 июля. Поэтому в ближайшие несколько дней метеозависимые люди, вероятно, продолжат испытывать дискомфорт, слабость и головную боль.В этот период стоит снизить употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, а также острого, жареного. Вместо них ввести в рацион больше овощей и фруктов, физических и умственных нагрузок. Домашние дела лучше отложить на потом, а перед сном пройтись на свежем воздухе.