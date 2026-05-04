Жители Первомайского района Ростова на сутки останутся без холодной воды. Об этом сообщает «Ростовводоканал». 

Без необходимой коммуникации ростовчане останутся с 8:30 6 мая до 8:00 7 мая.

Отключения ожидаются в границах: улица Смены - переулок Кривянский - улица Балка - улица 2-я Киргизская - переулок Клязьминский - улица Белорусская - переулок Сальский - улица Киргизская - переулок Беломорский - улица Казахская.

Причиной остановки подачи воды станут плановые работы. Специалисты будут подключать наружные сети водоснабжения к существующей сети в переулке Обском. 

На период отключений горожан просят запастись водой.
Фото: «Ростовводоканал»
