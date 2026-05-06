Обновили баннер на фасаде доходного дома Сариевых в Ростове

В Ростове на фасаде доходного дома Сариевых обновили баннер. Об этом сообщают очевидцы 5 мая.Здание находится на улице Большой Садовой, 94, рядом с площадью Советов. Днем там появились рабочие и заменили старый баннер. Но, судя по реакции горожан, они надеялись на реставрацию памятника архитектуры, который годами стоит в запустении и медленно, но верно разрушается.Напомним, что разговоры о реконструкции пятиэтажного дома начались еще в 2016 году. Планировалось, что фасад архитектурного памятника сохранят в первозданном виде, кроме того, восстановят мраморную лестницу. Но завершить работы не удалось. По информации на октябрь 2020 года, доходный дом находится в муниципальной собственности. Здание осталось в таком статусе после того, как победитель аукциона по его продаже отказался подписывать договор.О капитальном ремонте говорили ещё в 2024 году. Но к нему так и не приступили.Дом был построен в 1902 году. Само здание было заказано нахичеванскими купцами Сариевыми по проекту архитектора А. Ф. Нидермейера.