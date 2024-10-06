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В Ростове часть жителей Первомайского района останутся без воды на сутки

В Ростове часть жителей Первомайского района останутся без воды на сутки
В Ростове-на-Дону часть жителей Первомайского района останутся без водоснабжения. Массовое отключение произойдет 8 октября.

С 09:00 краны пересохли в домах, которые расположены в границах: переулок Уральский – улица Загребаева – улица Киргизская – улица 2-я Киргизская – улица Вятская.

В городском водоканале пояснили, что неудобства связаны с переподключением водопровода на улице Белорусской.

Полностью восстановить подачу жидкости планируется 9 октября до 08:00.
Фото: Ростов.Ру
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