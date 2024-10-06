В Ростове часть жителей Первомайского района останутся без воды на сутки
В Ростове-на-Дону часть жителей Первомайского района останутся без водоснабжения. Массовое отключение произойдет 8 октября.
С 09:00 краны пересохли в домах, которые расположены в границах: переулок Уральский – улица Загребаева – улица Киргизская – улица 2-я Киргизская – улица Вятская.
В городском водоканале пояснили, что неудобства связаны с переподключением водопровода на улице Белорусской.
Полностью восстановить подачу жидкости планируется 9 октября до 08:00.