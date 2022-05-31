Жители нескольких улиц в центре Ростова останутся без воды 6 июня
Жители нескольких улиц центральной части Ростова-на-Дону до вечера останутся без воды 6 июня. Об временных неудобствах сообщили в АО «Ростовводоканал».
С восьми часов утра 6 июня воду отключат на улицах Красноармейской, Варфоломеева, Чехова, а также на проспекте Ворошиловском. Причиной временных перебоев в водоснабжении стало строительство водопроводного выпуска на проспекте Соколова, 68/118в.
Восстановят водоснабжение ориентировочно в семь часов вечера. Ростовчанам рекомендуют заранее запастись водой.