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В домах Советского района Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

В домах Советского района Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

Жители западной части города останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале 1 декабря.

Водоснабжение отключат 2 декабря с девяти утра на улицах Города Ле-Ман, Прогрессивной, Заводской, а также на проспекте Коммунистическом. Причиной временных перебоев стала переврезка водопровода по улице 2-й Краснодарской, № 127 и № 143. Восстановят подачу воды в девять часов утра 3 декабря.

Жителям района нужно заранее подготовить нужный запас воды. При необходимости можно направить заявку на подвоз воды в городской водоканал.
Фото: m.polit.ru
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