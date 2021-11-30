В домах Советского района Ростова-на-Дону на сутки отключат воду

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Жители западной части города останутся без воды. Об этом сообщили в Ростовводоканале 1 декабря.Водоснабжение отключат 2 декабря с девяти утра на улицах Города Ле-Ман, Прогрессивной, Заводской, а также на проспекте Коммунистическом. Причиной временных перебоев стала переврезка водопровода по улице 2-й Краснодарской, № 127 и № 143. Восстановят подачу воды в девять часов утра 3 декабря.Жителям района нужно заранее подготовить нужный запас воды. При необходимости можно направить заявку на подвоз воды в городской водоканал.