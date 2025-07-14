Жители Мясниковского района уже неделю остаются без воды в жару

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Жители Мясниковского района уже неделю остаются без воды в аномальную жару. Об этом сообщает DonDay.В соцсетях МУП Мясниковского ВКХ 7 июля сообщили о реконструкции водоочистных сооружений в хуторе Хапры. По этой причине днём и ночью будут снижать давление в распределительной сети. Это планировалось для обеспечения людей водой утром и вечером. Без воды остались жители села Чалтырь, Крым, а также хуторов Мокрый Чалтырь, Калинин и Хапры. Но на практике вода у них появляется лишь на 1-2 часа в сутки.- В водоканале говорят, что с Таганрога идет пониженное давление, и до нас вода просто не доходит и никто не пытается даже решать проблему, - рассказала жительница Чалтыря Ирина.Жители Мясниковского района возмущены и оставляют гневные комментарии под постами главы администрации Андрея Торпуджияна. 11 июля администрация сообщила, что работает над увеличением подачи воды от Таганрогского водоканала. Однако к 14 июля проблема так и не была решена.- Как прорабатывается? До сих пор? Вы же это еще на прошлой неделе писали. А в какие же сроки должна проработка закончиться, и начаться действия? - возмущаются люди в комментариях под постами главы местной администрации.В будни жителям Мясниковского района подвозят питьевую воду. Однако этого недостаточно. Вечером, когда люди возвращаются с работы, им хочется принять душ.Не выдержав такого отношения, жители района объединились и подали коллективную жалобу в прокуратуру.