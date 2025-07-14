Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Мясниковского района уже неделю остаются без воды в жару

Жители Мясниковского района уже неделю остаются без воды в жару
Жители Мясниковского района уже неделю остаются без воды в аномальную жару. Об этом сообщает DonDay.

В соцсетях МУП Мясниковского ВКХ 7 июля сообщили о реконструкции водоочистных сооружений в хуторе Хапры. По этой причине днём и ночью будут снижать давление в распределительной сети. Это планировалось для обеспечения людей водой утром и вечером. Без воды остались жители села Чалтырь, Крым, а также хуторов Мокрый Чалтырь, Калинин и Хапры. Но на практике вода у них появляется лишь на 1-2 часа в сутки.

- В водоканале говорят, что с Таганрога идет пониженное давление, и до нас вода просто не доходит и никто не пытается даже решать проблему, - рассказала жительница Чалтыря Ирина.

Жители Мясниковского района возмущены и оставляют гневные комментарии под постами главы администрации Андрея Торпуджияна. 11 июля администрация сообщила, что работает над увеличением подачи воды от Таганрогского водоканала. Однако к 14 июля проблема так и не была решена.

- Как прорабатывается? До сих пор? Вы же это еще на прошлой неделе писали. А в какие же сроки должна проработка закончиться, и начаться действия? - возмущаются люди в комментариях под постами главы местной администрации.

В будни жителям Мясниковского района подвозят питьевую воду. Однако этого недостаточно. Вечером, когда люди возвращаются с работы, им хочется принять душ.

Не выдержав такого отношения, жители района объединились и подали коллективную жалобу в прокуратуру.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.