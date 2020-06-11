Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В двух селах Мясниковского района в жару нет воды уже неделю

В двух селах Мясниковского района в жару нет воды уже неделю
В двух селах Мясниковского района нет воды уже неделю. Жители поселений Крым и Чалтырь уже семь дней не могут получить внятного ответа от местного водоканала, когда им дадут воду.

Жители пожаловались, что в жару они сидят без воды. На звонки в водоканале отвечают, что ремонтировали сначала очистные, а потом - порыв на водоводе, предложили организовать с 12 июня платный подвоз воды. Однако в День России люди воды так и не дождались.

Дончане решили дойти до победного конца и обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство региона организовало проверку.

- В связи с ненадлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг населению по поставке воды, в Мясниковском районе началась проверка. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.