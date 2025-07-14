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Жители Ростовской области остались без света и воды в жару

Жители Ростовской области остались без света и воды в жару
В аномальную жару десятки населенных пунктов Ростовской области остались без света и воды. Жители региона активно комментируют посты главы области Юрия Слюсаря, требуя решения проблемы.

Температура воздуха поднимается до +42 градусов и выше. Из-за этого техника и оборудование выходят из строя. В Таганроге 12 июля начались проблемы со светом. Горожане жалуются на неработающие кондиционеры и испорченные продукты в холодильниках. Глава города Светлана Камбулова сообщила о работе энергетиков и установке дизель-генераторов. 14 июля жители все еще остаются без электричества.

Проблемы с электроснабжением также коснулись Неклиновского и Мясниковского районов. Глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян объяснил отключения увеличением нагрузки на энергосистему.

Кроме того, в регионе наблюдаются перебои с водоснабжением. Люди пишут под публикациями Юрия Слюсаря, что воды нет в Зимовниковском районе, Чалтыре, поселке Персиановском (Октябрьский район), Зернограде, а также в поселках Овощном (Азовский район) и Матвеевом Кургане. Без воды невозможно не только охладить дома с помощью кондиционеров, но и освежиться в жаркие дни.

На ближайшие дни в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, но после осадков снова ожидается жара.
Фото: Ростов ру
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