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Жители Каменки пожаловались на огромный овраг на улице Большевистской

Жители Каменки пожаловались на огромный овраг на улице Большевистской
В Ростове в микрорайоне Каменка на дороге образовался овраг. Кадрами поделились горожане 7 февраля в социальных сетях.

Улица Большевистская буквально усыпана ямами. Из-за огромных выбоин проехать по улице не могут даже большие машины-мусоровозы. Они не могут забрать отходы с контейнерных площадок. Водителям приходится объезжать аварийный участок, чтобы не угодить в эту огромную впадину.

На непригодную дорогу неоднократно поступали жалобы горожан. Однако пока речи о ремонте или примерной дате начала работ даже не идет.

Отметим, что большинство водителей авто недовольны состоянием проезжих частей в донской столице. Нередко огромные ямы становятся причиной серьезных ДТП.
Фото: соцсети.
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