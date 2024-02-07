Жители Каменки пожаловались на огромный овраг на улице Большевистской

Фото: соцсети.

В Ростове в микрорайоне Каменка на дороге образовался овраг. Кадрами поделились горожане 7 февраля в социальных сетях.Улица Большевистская буквально усыпана ямами. Из-за огромных выбоин проехать по улице не могут даже большие машины-мусоровозы. Они не могут забрать отходы с контейнерных площадок. Водителям приходится объезжать аварийный участок, чтобы не угодить в эту огромную впадину.На непригодную дорогу неоднократно поступали жалобы горожан. Однако пока речи о ремонте или примерной дате начала работ даже не идет.Отметим, что большинство водителей авто недовольны состоянием проезжих частей в донской столице. Нередко огромные ямы становятся причиной серьезных ДТП.