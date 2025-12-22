Родители Суворовского ЖК в Ростове просят спасти единственный детский спортивный комплекс района

Фото: Яндекс Карты

Семьи с детьми из Суворовского в Ростове-на-Дону просят помочь спортивной школе своего района. Как рассказывают обеспокоенные жители, детей и школу просят освободить помещения до Нового года, потому что комплекс на Платона Кляты, 8 не закреплен за образовательной организацией. Его хотят передать в частные руки.— Застройщик данного спортивного комплекса попросил с 1 января 2026 года освободить зал, в котором занимаются наши дети, — говорит жительница Суворова Евгения. — А этот комплекс является единственным детским учреждением для занятий спортом в ЖК Суворовский.Спортивная школа работает уже больше года (с сентября 2024 года), там функционируют разные секции для сотен ребят микрорайона, достигаются места и медали. Родители надеются, что им помогут сохранить здание за школой, и детям не придется заниматься на улице.