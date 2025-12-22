Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Болельщики ХК «Ростов» сделали петицию против выхода команды из чемпионата ВХЛ

Болельщики ХК «Ростов» сделали петицию против выхода команды из чемпионата ВХЛ
Болельщики ХК «Ростов» сделали петицию против выхода команды из чемпионата ВХЛ. Заявление выложили 18 декабря на популярной онлайн-платформе для размещения петиций.

- ХК «Ростов» — это значимая часть спортивной и общественной жизни Ростова-на-Дону и области. За клубом стоят тысячи болельщиков, семьи, дети, молодежь, игроки и сотрудники, которые уже не первый год держат уровень и представляют регион на всероссийской арене. Снятие команды означает разрушение системы, потерю кадров, обнуление труда и удар по репутации региона, - написано в обращении.


Подписавшие заявление просят гарантировать участие ХК «Ростов» в чемпионате ВХЛ и не допустить снятия команды, утвердить прозрачный план поддержки клуба с конкретными сроками и ответственными лицами, а также публично сообщить о принятом решении и действиях в адрес болельщиков и спортивного сообщества.

Спустя пять дней с момента создания петиции ее подписали более 800 человек. Люди верят, что петиция поможет донской команде выйти на лед в следующем году.

Напомним, что ранее «Ростов» заявил о необходимости сняться с чемпионата России по хоккею. Причиной этому послужило отсутствие возможности финансирования в 2026 году со стороны Минспорта региона.

Выяснилось, что на развитие клуба деньги все же были выделены. Но власти отметили, что размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице. К сожалению, в последнее время дела у «Ростова» идут плохо. Южане занимают последнее место среди 32 команд-участников. На счету у ростовчан - шесть побед и 22 поражения. Решение об участии клуба или снятии с чемпионата было принято руководством хоккейного клуба.
Фото: ХК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.