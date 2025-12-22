- ХК «Ростов» — это значимая часть спортивной и общественной жизни Ростова-на-Дону и области. За клубом стоят тысячи болельщиков, семьи, дети, молодежь, игроки и сотрудники, которые уже не первый год держат уровень и представляют регион на всероссийской арене. Снятие команды означает разрушение системы, потерю кадров, обнуление труда и удар по репутации региона, - написано в обращении.

Фото: ХК «Ростов»

Болельщики ХК «Ростов» сделали петицию против выхода команды из чемпионата ВХЛ. Заявление выложили 18 декабря на популярной онлайн-платформе для размещения петиций.Подписавшие заявление просят гарантировать участие ХК «Ростов» в чемпионате ВХЛ и не допустить снятия команды, утвердить прозрачный план поддержки клуба с конкретными сроками и ответственными лицами, а также публично сообщить о принятом решении и действиях в адрес болельщиков и спортивного сообщества.Спустя пять дней с момента создания петиции ее подписали более 800 человек. Люди верят, что петиция поможет донской команде выйти на лед в следующем году.Напомним, что ранее «Ростов» заявил о необходимости сняться с чемпионата России по хоккею. Причиной этому послужило отсутствие возможности финансирования в 2026 году со стороны Минспорта региона.Выяснилось, что на развитие клуба деньги все же были выделены. Но власти отметили, что размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице. К сожалению, в последнее время дела у «Ростова» идут плохо. Южане занимают последнее место среди 32 команд-участников. На счету у ростовчан - шесть побед и 22 поражения. Решение об участии клуба или снятии с чемпионата было принято руководством хоккейного клуба.