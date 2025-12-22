В Ростове бывшему главе администрации Алексею Логвиненко продлили меру пресечения

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону бывшему главе администрации города продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.Напомним, бывший глава администрации был задержан еше в конце ноября. Его подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко привлек кредит коммерческого банка вопреки законодательству. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей. Его задержали и назначили меру пресечения – 2 месяца нахождения в СИЗО.Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Якобы экс-глава получил взятку в размере более 10 миллионов рублей через подчиненных за заключение контракта на охрану муниципальных объектов.Суд оставил Алексея Логвиненко в СИЗО еще на три месяца – до 23 марта 2026 года.