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В Батайске нечистотами заливает дворы частного сектора на Кубанской

В Батайске нечистотами заливает дворы частного сектора на Кубанской
В Батайске Ростовской области дворы жителей частого сектора на Кубанской заливает нечистотами. Информацию горожане сообщили в соцсетях 12 октября.

По словам батайчан, сточные воды стекают во дворы домов на углу улиц Кубанской и Щорса. Местные жители считают, что виной тому – сотрудники школы № 12. Горожане утверждают, что подвал учебного учреждения затопило нечистотами. Рабочие сливают зловонную жидкость прямо в канаву неподалеку. Оттуда ручей стекает прямо во дворы к местным жителям.

Горожане пытались попросить помощи у местных властей, однако результата это не дало. Теперь люди терпят сильную вонь и убирают жижу собственными силами.

Как сточные воды попали в подвал, неизвестно. Чтобы решить проблему, местные жители просят помощи в соцсетях.
Фото: СоцСети
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