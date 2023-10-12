В Батайске нечистотами заливает дворы частного сектора на Кубанской

Фото: СоцСети

В Батайске Ростовской области дворы жителей частого сектора на Кубанской заливает нечистотами. Информацию горожане сообщили в соцсетях 12 октября.По словам батайчан, сточные воды стекают во дворы домов на углу улиц Кубанской и Щорса. Местные жители считают, что виной тому – сотрудники школы № 12. Горожане утверждают, что подвал учебного учреждения затопило нечистотами. Рабочие сливают зловонную жидкость прямо в канаву неподалеку. Оттуда ручей стекает прямо во дворы к местным жителям.Горожане пытались попросить помощи у местных властей, однако результата это не дало. Теперь люди терпят сильную вонь и убирают жижу собственными силами.Как сточные воды попали в подвал, неизвестно. Чтобы решить проблему, местные жители просят помощи в соцсетях.