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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нерабочие фонари на улице 1-й Круговой

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нерабочие фонари на улице 1-й Круговой
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нерабочие фонари на улице 1-й Круговой. Об этом они сообщили на сайте «Благоустройства» 10 ноября.

По информации местных жителей, на участке от улицы Минаева до улицы Лосева, а также на отрезке 2-й Володарского от дома № 146 до № 171 полностью отсутствует освещение. Это создаёт неудобства для передвижения транспорта и может привести в серьезным ДТП. Кроме того, в тёмное время суток существует риск для пешеходов, которых могут не заметить водители.

- Мы неоднократно обращались в администрацию Железнодорожного района, но наши просьбы остались без внимания, - поделилась ростовчанка.

Жители города надеются, что их требования будут услышаны и реализованы в ближайшее время.
Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону
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