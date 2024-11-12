Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на нерабочие фонари на улице 1-й Круговой. Об этом они сообщили на сайте «Благоустройства» 10 ноября.По информации местных жителей, на участке от улицы Минаева до улицы Лосева, а также на отрезке 2-й Володарского от дома № 146 до № 171 полностью отсутствует освещение. Это создаёт неудобства для передвижения транспорта и может привести в серьезным ДТП. Кроме того, в тёмное время суток существует риск для пешеходов, которых могут не заметить водители.- Мы неоднократно обращались в администрацию Железнодорожного района, но наши просьбы остались без внимания, - поделилась ростовчанка.Жители города надеются, что их требования будут услышаны и реализованы в ближайшее время.