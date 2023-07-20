В Ростове дорога на 2-й Краснодарской превратилась в полигон из ям

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Жители Ростова просят залатать ямы на 2-й Краснодарской. Кадры с места пробоин горожане опубликовали 19 июля в соцсетях.По словам местных жителей, глубокие ямы образовались возле общежития № 113/1. На кадрах видно, что ямы достигают в глубину около полуметра. При этом пробоины доверху заполнены водой.- У водителей – два варианта: «убивать» подвеску и колеса авто, которые проваливаются практически полностью, либо объезжать по тротуару, - сообщают горожане.Ежедневно на опасном участке проходят и проезжают студенты. Не исключено, что они могут пострадать, угодив в «ловушку».Несмотря на неоднократные жалобы в администрацию Советского района, проблему все еще не решили. Горожане поделились, что власти обещали провести ремонт дороги до конца первого полугодия 2023 года. Однако сроки прошли еще месяц назад.Пока местным жителям следует быть аккуратнее на опасном участке. Водителям рекомендуют объезжать аварийную территорию, чтобы не повредить транспорт. Пешеходам необходимо быть внимательнее при переходе проезжей части, чтобы избежать ДТП.