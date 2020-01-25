Порядка 600 жителей Ростова остались без воды из-за порыва трубы
В Советском районе Ростова-на-Дону произошла коммунальная авария. Утром 28 января на улице Малиновского прорвало трубу с холодной водой диаметром 600 миллиметров.
По сообщению единой диспетчерской службы, на место выехала бригада «Ростовводоканала». Сейчас рабочие устраняют поломку. Коммунальщики перекрыли трубу. Без воды остались жители садового товарищества — всего порядка 600 человек.
Работы продлятся до конца дня. Предположительно, ремонт закончат около 17 часов 28 января.