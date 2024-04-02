Жители Белой Калитвы пожаловались на разрушающийся ипподром

Фото: соцсети.

В Белой Калите местный ипподром находится в чрезвычайном положении. Снимками поделились жители в социальных сетях 2 апреля.На кадрах видно, что зрительские места находятся в плачевном состоянии. Из бетонной конструкции выпали булыжники, а скамейки полностью сломаны. В прошлом году на этом ипподроме проводились региональные скачки. Местные власти в связи с этим проводили косметический ремонт. Однако ситуация данном общественном месте требует капитальной реконструкции, включая полную замену зрительских мест и очистку от старых рекламных баннеров.Люди обеспокоены сложившейся ситуацией и призывают городскую администрацию обратить внимание на эту проблему.