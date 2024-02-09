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Из-за дождей размыло пешеходный мост в парке Авиаторов

Из-за дождей размыло пешеходный мост в парке Авиаторов
Ростовчане пожаловались на состояние пешеходного моста в парке Авиаторов на Шолохова, 246а. Жители поделились фотографиями в социальных сетях 9 февраля.

На снимках видно, что рядом с переправой отсутствует значительный участок дороги. Причиной такой опасной ситуации, предположительно, является проседание грунта в результате продолжительных дождей. Местные жители, включая мам с колясками и пожилых людей, оказываются в затруднительном положении, так как нормально подойти к мосту и перейти на противоположную сторону становится просто невозможно.

Горожане неоднократно обращались в городскую администрацию с требованием восстановить участок дороги в этом популярном месте отдыха для ростовчан. Местные власти обещали решить проблему до 29 декабря 2023 года. Но, к сожалению, за прошедшие два месяца проблема остается без должного внимания.
Фото: соцсети.
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