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Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова

Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова
Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова. Кадры опубликовали местные жители в социальных сетях 12 февраля.

Переход находится в плохом состоянии. Плитка на лестнице разрушена, а местами вовсе отсутствует. Не исключено, что горожане могут пострадать из-за поломанного покрытия.

- Ситуация с каждым днем все хуже и хуже, - жалуются в социальных сетях ростовчане.

Местные жители хотят, чтобы на проблему обратила внимание администрации города.
Фото: соцсети
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