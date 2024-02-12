Фото: соцсети

Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова. Кадры опубликовали местные жители в социальных сетях 12 февраля.Переход находится в плохом состоянии. Плитка на лестнице разрушена, а местами вовсе отсутствует. Не исключено, что горожане могут пострадать из-за поломанного покрытия.- Ситуация с каждым днем все хуже и хуже, - жалуются в социальных сетях ростовчане.Местные жители хотят, чтобы на проблему обратила внимание администрации города.