Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова
Ростовчане пожаловались на разрушенный переход на Шолохова. Кадры опубликовали местные жители в социальных сетях 12 февраля.
Переход находится в плохом состоянии. Плитка на лестнице разрушена, а местами вовсе отсутствует. Не исключено, что горожане могут пострадать из-за поломанного покрытия.
- Ситуация с каждым днем все хуже и хуже, - жалуются в социальных сетях ростовчане.
Местные жители хотят, чтобы на проблему обратила внимание администрации города.