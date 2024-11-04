Фото: соцсети

В Ростовской области жителей Таганрога предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Дома на побережье залива находятся в зоне риска подтопления. Это связано с повышением уровня воды из-за нагона от сильного ветра.- Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё, - заявила глава администрации города Светлана Камбулова.Напомним, что во время урагана в приморском городе обрушилось более 40 деревьев и веток. Часть Таганрога осталась без электричества из-за обрыва проводов линий электропередачи.