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Жителей Ростовской области предупредили о заморозках

Жителей Ростовской области предупредили о заморозках
В Ростовской области прогнозируются заморозки. О понижении температуры жителей региона предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Непогода ожидается ночью и утром 1 и 3 апреля. В южных районах столбики термометра покажут от -1 до -4 градусов. Граждан просят быть очень внимательными и стараться не выходить из дома.

В неделю выходных на улицах городов, несмотря на рекомендации правительства, можно заметить много людей. Возможно, заморозки поспособствуют тому, чтобы они остались дома.

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