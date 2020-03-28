Жителей Ростовской области предупредили о заморозках



В Ростовской области прогнозируются заморозки. О понижении температуры жителей региона предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Непогода ожидается ночью и утром 1 и 3 апреля. В южных районах столбики термометра покажут от -1 до -4 градусов. Граждан просят быть очень внимательными и стараться не выходить из дома.



В неделю выходных на улицах городов, несмотря на рекомендации правительства, можно заметить много людей. Возможно, заморозки поспособствуют тому, чтобы они остались дома.