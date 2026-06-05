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Ростовчане заметили килограммы клубники на помойке

Ростовчане заметили килограммы клубники на помойке
Ростовчане заметили килограммы клубники на помойке. Кадрами поделились в социальных сетях 5 июня.

Контейнеры с ягодами обнаружили возле мусорных баков на Металлургической, 110б. Вероятно, вместо того чтобы снизить стоимость и продать дешевле, легче было дождаться, когда клубника сгниет. После товар выбросили на помойку. Больше десяти контейнеров с ягодами заметили возле мусорных баков на Металлургической, 110б.

Люди поражены подобной алчностью. Возможно, не вся клубника в упаковках испортилась.
Фото: соцсети
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