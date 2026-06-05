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В Ростове женщина при преждевременных родах потеряла семь литров крови

В Ростове женщина при преждевременных родах потеряла семь литров крови
В Перинатальном центре Ростовской области при преждевременных родах женщина потеряла семь литров крови. О сложной операции рассказали на сайте центра 5 июня.

Пациентку доставили в больницу на 35-й неделе беременности. Ранее у нее уже было шесть рубцов от предыдущих родов. Новая беременность стала седьмой по счету при проведении кесарева сечения. Ситуацию осложняло врастание плаценты в мочевой пузырь.

Всего операция длилась пять часов. Общая кровопотеря составила около семи литров. Из них почти 4 литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки.

- Это стало ключевым фактором для спасения жизни женщины, - сообщили в медучреждении.

Маму уже перевели в послеродовое отделение. Ранее четыре дня она провела в реанимации.
Фото: перинатальный центр ро.
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