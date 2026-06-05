В Ростове женщина при преждевременных родах потеряла семь литров крови

Фото: перинатальный центр ро.

В Перинатальном центре Ростовской области при преждевременных родах женщина потеряла семь литров крови. О сложной операции рассказали на сайте центра 5 июня.Пациентку доставили в больницу на 35-й неделе беременности. Ранее у нее уже было шесть рубцов от предыдущих родов. Новая беременность стала седьмой по счету при проведении кесарева сечения. Ситуацию осложняло врастание плаценты в мочевой пузырь.Всего операция длилась пять часов. Общая кровопотеря составила около семи литров. Из них почти 4 литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки.- Это стало ключевым фактором для спасения жизни женщины, - сообщили в медучреждении.Маму уже перевели в послеродовое отделение. Ранее четыре дня она провела в реанимации.