ХК «Ростов» пополнили два новых нападающих

- Контракты с новичками команды будут рассчитаны до конца сезона-2026/2027, - уточнили в ХК «Ростов».

Фото: ХК «Ростов»

В составе ХК «Ростов» появились два новичка. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе клуба.Донская команда провела сделку с ХК «Буран». По ее итогам в «Ростов» перешли два нападающих: Григорий Козлов и Кирилл Николенко.Григорий Козлов является воспитанником ярославского хоккея. В начале карьеры он несколько лет выступал в системе молодежных команд «Локомотива». В 2021 году хоккеист стал обладателем Кубка Регионов в составе «Локо-Юниора». В прошлом сезоне 22-летний форвард играл в ВХЛ за «Рязань-ВДВ» и «Буран». В 54 матчах он набрал 6 очков: три шайбы и три передачи.Кирилл Николенко окончил хоккейную школу «СКА-Юность» из Екатеринбурга. На уровне МХЛ он выступал за «Капитан», «Тайфун» и «Реактор». Большую часть минувшего сезона 21-летний нападающий провел в молодежной команде «ЭкоНива-Бобров». По итогам регулярного чемпионата и плей-офф НМХЛ он вошел в десятку самых результативных хоккеистов. Всего в 49 матчах Николенко заработал 63 очка: 30 шайб и 33 передачи. Его показатель полезности составил «+12». Также хоккеист дебютировал в ВХЛ и сыграл семь матчей за «Буран» в регулярном чемпионате.Также по итогам сделки с воронежским клубом защитник «Ростова» Евгений Цалпанов продолжит карьеру в «Буране». За «кондоров» он провел 201 матч и набрал 57 результативных баллов: 18 голов и 39 передач.