В Ростовской области днем 5 июня объявили ракетную опасность
В Ростовской области днем 5 июня объявили ракетную опасность. Оповещение от РСЧС поступило около 14:00.
Жителям советуют проследовать в укрытие, подвал или подземную парковку.
После смерти роженицы в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении медика
В Ростовской области днем 5 июня объявили ракетную опасность
В Ростове женщина при преждевременных родах потеряла семь литров крови
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях и грозах 5 июня
В подъезде дома на Ленина в Ростове остаются последствия потопа
Возле зданий судов Ростовской области собрались экстренные службы
В Батайске 10-летний мальчик на самокате попал под колеса машины
Следующие через Ростовскую область поезда 5 июня задерживаются более шести часов
Проект реставрации «Дома Пиниотели» прошел повторную госэкспертизу
Жители Суворовского в Ростове сидят без воды почти сутки из-за сбоев в работе автоматики на ВНС
В центре города Шахты пара занялась любовными утехами прилюдно
Почти за миллион на Дону продают право аренды территории аэродрома «Центрального»
Огромного сома ростом с человека вновь поймал рыбак из Ростовской области
В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО