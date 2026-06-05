В подъезде дома на Ленина в Ростове остаются последствия потопа
В подъездах дома на улице Ленина, 111/1 сохраняются последствия потопа. Напомним, наводнение во дворе многоквартирного дома случилось в среду, 3 июня.
Инцидент произошел во время прочистки гидрантов коммунальщиками. Из-за потопа многим жильцам пришлось отменить свои дела и работу. Воды было так много, что она затекла в подъезды и подвалы дома.
В пятницу, 5 июня, двор высох от воды. Однако в подъездах после потопа остался запах сырости. Также в помещении завелись насекомые.