В подъезде дома на Ленина в Ростове остаются последствия потопа

Фото: Дондей.

В подъездах дома на улице Ленина, 111/1 сохраняются последствия потопа. Напомним, наводнение во дворе многоквартирного дома случилось в среду, 3 июня.Инцидент произошел во время прочистки гидрантов коммунальщиками. Из-за потопа многим жильцам пришлось отменить свои дела и работу. Воды было так много, что она затекла в подъезды и подвалы дома.В пятницу, 5 июня, двор высох от воды. Однако в подъездах после потопа остался запах сырости. Также в помещении завелись насекомые.