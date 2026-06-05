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В подъезде дома на Ленина в Ростове остаются последствия потопа

В подъезде дома на Ленина в Ростове остаются последствия потопа

В подъездах дома на улице Ленина, 111/1 сохраняются последствия потопа. Напомним, наводнение во дворе многоквартирного дома случилось в среду, 3 июня.

Инцидент произошел во время прочистки гидрантов коммунальщиками. Из-за потопа многим жильцам пришлось отменить свои дела и работу. Воды было так много, что она затекла в подъезды и подвалы дома.

В пятницу, 5 июня, двор высох от воды. Однако в подъездах после потопа остался запах сырости. Также в помещении завелись насекомые.
Фото: Дондей.
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