Жителям Ростовской области сообщили о повышенной концентрации аллергенов в воздухе.По информации от Яндекс.Погоды, в донском регионе ожидается активное цветение злаковых растений. Наибольшая активность прогнозируется на вторник (26 мая), четверг (28 мая) и на выходных (30 и 31 мая).В пыльце злаковых трав содержатся белки-аллергены, которые могут вызывать иммунный ответ у людей, склонных к аллергии.Людям, страдающим аллергией, следует быть готовыми к возможным неприятным проявлениям в период цветения. Среди симптомов — покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа.На этой неделе активность цветения липы будет низкой.