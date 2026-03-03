Новости
В Ростовской области в начале марта наблюдается снижение уровня заболеваемости

В Ростовской области в начале марта наблюдается снижение уровня заболеваемости, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно информации ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 6,4%. Эпидемические пороги не превышены.

Несмотря на это, медицинские специалисты продолжают выявлять случаи заражения вирусом гриппа, среди которых доминирует штамм A (H3N2).

У большинства пациентов диагностированы респираторные инфекции, вызванные негриппозными вирусами, такими как аденовирусы, парагриппы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.
