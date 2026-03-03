В Ростовской области будут контролировать рост цен на важные продукты питания

Фото: DonDay

В Ростовской области усилили контроль за ростом цен на важные продукты питания. Об этом 2 марта сообщили на оперативном совещании с участием главы региона Юрия Слюсаря.Торговые организации будут сами определять перечень и количество видов продукции из 24 видов социально значимых товаров. На такие важные товары установят предельно допустимые розничные цены.Добавим, что в числе таких важных продуктов питания - мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы, макаронные изделия. Наценка на товары не должна превышать 10% от закупочной цены.