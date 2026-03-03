Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области будут контролировать рост цен на важные продукты питания

В Ростовской области будут контролировать рост цен на важные продукты питания
В Ростовской области усилили контроль за ростом цен на важные продукты питания. Об этом 2 марта сообщили на оперативном совещании с участием главы региона Юрия Слюсаря.

Торговые организации будут сами определять перечень и количество видов продукции из 24 видов социально значимых товаров. На такие важные товары установят предельно допустимые розничные цены.

Добавим, что в числе таких важных продуктов питания - мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы, макаронные изделия. Наценка на товары не должна превышать 10% от закупочной цены.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика