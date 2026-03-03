ХК «Ростов» уступил «Металлургу» в домашнем матче
ХК «Ростов проиграл «Металлургу» в домашнем матче. Результаты появились на странице клуба.
В первом периоде Владислав Чуркин из команды соперников провёл травмоопасный силовой приём на Егоре Баланове, а «кондор» Павел Гришин отправил на скамейку запасных Максима Березина. Выход в ноль не реализовал Егор Сердюк.
После перерыва «Металлург» обошел ростовчан. Счет составил 0:1. Затем через минуту и 43 секунды Лев Стариков сделал бросок от синей линии с трафиком – итоговый счет составил 0:2. Счет разбавил ростовчанин Данила Климов — 1:2.
Третий период принёс победу сопернику. Счет составил 1:4.