ХК «Ростов» уступил «Металлургу» в домашнем матче

ХК «Ростов проиграл «Металлургу» в домашнем матче. Результаты появились на странице клуба.

В первом периоде Владислав Чуркин из команды соперников провёл травмоопасный силовой приём на Егоре Баланове, а «кондор» Павел Гришин отправил на скамейку запасных Максима Березина. Выход в ноль не реализовал Егор Сердюк.

После перерыва «Металлург» обошел ростовчан. Счет составил 0:1. Затем через минуту и 43 секунды Лев Стариков сделал бросок от синей линии с трафиком – итоговый счет составил 0:2. Счет разбавил ростовчанин Данила Климов — 1:2.

Третий период принёс победу сопернику. Счет составил 1:4.
Фото: ХК «Ростов»
