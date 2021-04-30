Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся грозе

Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся грозе и ливне. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.В течение суток 2 мая в регионе ожидаются дождь с грозой. Кроме того, в непогоду усилится ветер. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду.Ливень с грозой и ветром не отразится на температуре. Ночью будет +9...+14 градусов, а днем - до +24 градусов. По югу региона столбики поднимутся до +27 градусов.Стоит быть предельно внимательными во время грозы. Нужно отключить электроприборы, а также не стоять под слабозакрепленными конструкциями во время ветра.