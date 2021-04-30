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Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся грозе

Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся грозе
Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся грозе и ливне. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

В течение суток 2 мая в регионе ожидаются дождь с грозой. Кроме того, в непогоду усилится ветер. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Ливень с грозой и ветром не отразится на температуре. Ночью будет +9...+14 градусов, а днем - до +24 градусов. По югу региона столбики поднимутся до +27 градусов.

Стоит быть предельно внимательными во время грозы. Нужно отключить электроприборы, а также не стоять под слабозакрепленными конструкциями во время ветра.

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