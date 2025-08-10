Новости
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за пожароопасности
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

10 и 11 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Это коснется Каменского, Красносулинского, Белокалитвинского, Милютинского, Обливского, Морозовского, Тацинского, Волгодонского, Цимлянского, Кагальницкого, Зерноградского, Егорлыкский районы, а также Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, Родионово-Несветайского и южная половина Азовского района.

В такую погоду стоит быть особенно осторожным с огнем. Не нужно жечь костры и бросать спички или окурки в лесу.
Фото: Donday.
