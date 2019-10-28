Резкое усиление ветра прогнозируется в Ростовской области



Жителей Ростовской области предупредили о резком усилении ветра. Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие часы 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.



По данным ведомства, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. При этом в северных районах области температура опустится до отметки +2 градуса. В течение дня может срываться дождь.



В связи с усилением ветра жителей Ростовской области просят меньше находиться на улице, не стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять детей без присмотра.